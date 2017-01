Saksamaal mõisteti joomakaaslase ränga peksmise eest ligi 8 aastaks vangi Eestist pärit mees

Kaks idaeurooplast peksid Saksamaal Baieris asuvas Stadtbergenis joomakaaslase nii rängalt läbi, et viimane peaaegu suri. Augsburgi maakohus mõistis teisipäeval mehed vanuses 29 ja 37 aastat pikaks ajaks vangi. Noorem neist on pärit Eestist, kirjutab ajaleht Augsburger Allgemeine.

Kohtunik Christoph Wiesneri juhitud kohus luges pärast seitse päeva kestnud protsessi tõendatuks, et mehed peksid 2015. aasta novembris Stadtbergenis alkoholi mõju all olles tüli käigus joomakaaslase nii rängalt läbi, et viimane peaaegu suri. Ohver jäeti külmal ööl lihtsalt maha lamama. Päästjad kutsus kohale naaber, kes päästis nii raskelt vigastatu elu, teatab Augsburger Allgemeine.

„Oli puhas õnn, et mees ei surnud,“ kommenteeris Wiesner. Sellest lähtuvalt määras ta ka karistused: 29-aastasele mehele tapmiskatse eest seitsme aasta ja kaheksa kuu pikkune vanglakaristus ning 37-aastasele mehele seitsme aasta ja kuue kuu pikkune vanglakaristus.

Prokurör nõudis nooremale mehele üheksa-aastast vangistust ja vanemale kaheksa-aastast. Noorem mees on sealjuures kodumaal Eestis juba samasuguse kuriteo eest vangis istunud. Ka Eestis peksis ta ohvri nii rängalt läbi, et viimase elu oli mõnda aega ohus, kirjutab Augsburger Allgemeine.

Kohtunik Wiesner Eestis määratud karistust siiski arvesse ei võtnud, sest otsuse taust ja protseduurilised korraldused ei olnud teada.

Loe veel

Küll aga mängis karistuse määramisel rolli 36-aastase ohvri peksmisel üles näidatud julmus. Koos alkoholi tarvitanud meestel tekkis tühisel põhjusel tüli, mille tõttu kaks neist kolmandat peksma hakkasid. Et korterit, mida üüris 37-aastane mees, mitte verega määrida, veeti ohver trepikoda mööda kortermaja sissepääsu juurde ja jätkati seal sel moel peksmist, et lisaks verevalumitele kogu kehal, oli ohvril ka mitmeid luumurde pea piirkonnas. Augsburgi kliinikumi arstid diagnoosisid silmakoopa murru ning lahtise kolju- ja ajutrauma.

Baieri liidumaa kriminaalameti juurdluse käigus tehti kindlaks, et neli pähe suunatud löökidest oli antud 29-aastase mehe spordijalatsitega ning neli 37-aastase mehe terasplaatidega tugevdatud töökingadega. Üks neist töökingalöökidest tekitas ka rängima vigastuse: murdus osa oimuluust, mis on inimkolju tugevaim koht. Selle purustamiseks kasutatav jõud peab olema tohutu, kirjutab Saksa ajaleht.

Ohver kannatab Augsburger Allgemeine teatel endiselt peksmise füüsiliste ja vaimsete tagajärgede all. Süüdlastelt mõisteti tema kasuks välja kummaltki 10 000 eurot. Kohtunik Wiesneri sõnul on aga kahtlane, et see raha kunagi ära makstakse.