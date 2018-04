Saksamaal algab kohtuprotsess tonni kokaiini smugeldamise üle, kus süüaluseid on ka Eestist

Foto: BERND THISSEN, AFP

Saksamaal Oldenburgi maakohtus algab homme kohtuprotsess enam kui tonni kokaiini smugeldamise üle. Kohtupingis on kuus meest Saksamaalt, Hollandist ja Eestist, kes on alates 2015. aastast osalenud suurte koguste kokaiini, marihuaana ja hašiši Saksamaale smugeldamises, et see seal kasuga maha müüa, teatab väljaanne Nordwest Zeitung.