Sai teleskoopnuiaga vastu pead ja lõi noaga huupi. LOE kohtu põhjendusi, mis päästsid Paide ööklubis noore mehe surnuks pussitanud Freddy vanglakaristusest

18. jaanuaril otsustas Tallinna ringkonnakohus surmavas pussitamises kuueks aastaks vangi mõistetud Freddy Leppäneni õigeks mõista. Nimelt ei leidnud ringkonnakohtus tõestust asjaolu, et Freddy tegutses Paide ööklubis kaht meest pussitades tahtlikult. Kuigi prokurör on teatanud ringkonnakohtu otsuse edasikaebamisest, on praeguseks versiooniks, et tegemist oli hädakaitsega kahe Freddy vastu rünnakut plaaninud mehe vastu, kellest üks hiljem suri.

Tallinna ringkonnakohus leidis, et Pärnu maakohus - määrates Freddyle karistuseks kuue aasta pikkuse vanglakaristuse - hindas kogutud tõendeid ühekülgselt ja jõudis seega väärale järeldusele, et süüdistatav Freddy provotseeris konflikti. Ringkonnakohtu otsusest selgub, et hoopis kannatanud planeerisid Leppäneni rünnata, mistõttu olid nad ööklubisse kaasa võtnud nuge ja teleskoopnuia. Kohus leidis, et olukorras, kus Leppäneni ründas kaks kannatanut, kes kasutasid külmrelvi, on Leppäneni kaitsetegevus sama vahendiga ehk noaga igati põhjendatud.

Järgnevalt on välja toodud sündmustekäik, mis tugineb Tallinna ringkonnakohtu põhjendustele, mille kohaselt Freddy käitumine - kahe mehe pussitamine - oli enesekaitse.

20. märtsi 2016 varahommikul tantsis Freddy Paide ööklubi tantsuplatsil, käes joogiklaas. Tema juurde tuli Martin ja hakkas meenutama konflikti, mis meeste vahel eelmisel päeval aset leidis. Vestluse käigus tõukas Martin Freddyt. Seepeale viskas Freddy joogiklaasi käest, et saaks Martinit vastu tõugata. Kiirelt liitus seltskonnaga Martini sõber, nimetagem teda Allaniks, ning ilmselt sõbra eest välja astudes tõukas Freddy pikali ning hakkas teda teleskoopnuiaga lööma.

Nui, pilt on illustratiivne Foto: Andres Putting

Teleskoopnui on tsiviilkäibes keelatud külmrelv, mida ei kasutata muul otstarbel kui tervisekahjustuse tekitamiseks ning sellise nuiaga löömisel on olemas tõsine oht tervisele. Allani rünnak oli agressiivne ning Freddy püüdis end kätega kaitsta. Freddy sõnul märkas ta keset intsidenti, et Martin võttis välja noa. Seepeale haaras ka Freddy ööklubisse kaasa võetud noa ning asus tegutsema.

Freddy ütluste kohaselt lõi ta kaks noalööki: ühe Allani jalga ja teise huupi. Eesmärk oli ennast kaitsta. "Teleskoopnuiaga alguses ei lõppenud löögid, neid oli kindlasti rohkem kui kolm, siis ma võtsin taskust noa välja lõin (Allanit - loos nimi muudetud, A.P.) nagu jalga ja teise lõin niimoodi huupi, ma ei tea, kas ta sai pihta, aga hiljem selgus, et siis kohe lõin Martinit ka jalga," oli Freddy põhjendus kohtuistungi 30. septembril 2016.

Kohus peab usutavaks, et inimene, kellele lüüakse teleskoopnuiaga vastu pead, tunneb ohtu oma tervisele ning püüab rünnakut lõpetada, jõudmata seejuures põhjalikult kaaluda, milline kaitsetaktika oleks ründaja suhtes võimalikult leebe. Freddy taktikaks oli üks löök Allan jalga ja teine huupi. Hiljem selgus, et just huupi löödud löök sai saatuslikuks Martinile. Nimelt tabas see Martini reiearterit. Löögi saanud Martin jooksis ööklubist välja ning suri verekaotuse tõttu.

Freddy rünnakut planeeriti

Kohus leiab, et Martin ja Allan planeerisid kättemaksu Freddyle eelmise päeva konflikti eest. Seda kinnitab ööklubisse nugade ja teleskoopnuia toomine. Freddy rünnaku plaanimist kinnitab tunnistaja, kelle sõnul andis Allan juba varem ööklubis mõista, et relvi - teleskoopnuia ja nuga - plaanitakse kasutada Freddy vastu. Nimelt oli Allan tulnud ühe seltskonna laua juurde, võttis välja teleskoopnuia ja teisest taskust noa. Ütlemise peale, et siin ei ole "mitte kellelegi anda" viipas Allan peaga Freddy poole. Tunnistaja läks seepeal närvi ning päris, mis õigusega tuleb Allan lauas istunud naisterahva juurde noaga vehkima.

Kuigi Martini taskust leiti sündmuste järgselt nuga, ei ole teada, kas Martin kasutas nuga või mitte. See ei ole aga piisav, et lükata ümber Freddy väide selle kohta, et Freddy võttis noa välja alles siis, kui oli saanud obaduse teleskoopnuialt ning nägi, et Martin oli samuti noa välja võtnud. Freddy kasuks räägib ka see, et puuduvad tõendid, mis kinnitaksid Freddy noa väljavõtmist ja kasutamist varasemalt. Freddy selgitas kohtus, et arvestades eelneva õhtu konflikti Martiniga, oli tal nuga ööklubis kaasas just enesekaitse eesmärgil.

Kohus leiab, et kuna praeguste tõendite alusel toimusid mõlemad noarünnakud samal ajal, ei saa Martini tegevust vaadelda lahutatuna Allani tegevusest. Kahe isiku noaga (ühe neist surmavalt) vigastamine toimus samas kohas ja samal ajal: 20. märtsil 2016 kella 04:25 ajal Paide linnas ööklubis Bucket Baar. Kaklus oli lühiajaline ning asjaosaliste meenutused mitte just kõige faktitäpsemad. Allan ei mäleta täpselt, kuidas sündmused arenesid, kuna oli joobes, kuid teab, et mingil hetkel sai Martini ja Freddy vahel toimunud rahulikust jutuajamisest rüselus. Kuna Martin oli Allani sõber, läks ta vahele. "Ta ei oska seletada, kes keda esimesena lõi. Tunnistab, et võis Freddyt kaasas olnud nuiaga lüüa. Ei mäleta, et Freddyl või Martinil oleks noad kaasas olnud, kuid tundis kuidas Freddy teda noaga lõi. Mäletab, et keegi sekkus vahele ja haaras tal selja tagant kinni," seisab ringkonnakohtu põhjenduses Allani seisukoht.

Kolm osapoolt konfliktis

Kohtuotsusest selgub, et konfliktis oli algusest peale kolm osapoolt: Freddy ühel ning Martin ja Allan teisel pool. See, et nii Allani kui ka Martini pussitamine oleks aset leidnud erinevatel asjaoludel (ühel juhul enesekaitseks, teisel juhul tahtlikult, nagu leidis Pärnu maakohus süüdimõistvas otsuses), ringkonnakohtu arvates faktiliselt välja ei tule. "Piirdutakse vaid tõdemusega, et süüdistatava poolt olid noalöögid tekitatud omavahelise tüli käigus," seisab ringkonnakohtu põhjenduses.

Tuvastati, et Allani löömine oli toime pandud otsese tahtlusega, kuid Freddy sõnul noaga huupi löömise puhul ei osanud Freddy ette näha, et ühekordne löök Martini jalga, mis ei ole elutähtsaks organiks, tabab reiearterit ning Martin sureb ägeda verekaotuse tagajärjel.

"Olukorras, kus süüdistatav oli kahe kannatanu poolt rünnatud ning mõlemad kannatanud kasutasid külmrelvi on igati põhjendatud Freddy poolne kaitsetegevus sama vahendiga ning see tegevus vastas ründe ohtlikkusele," jäi Tallinna ringkonnakohtu lõplikuks seisukohaks.

Seega leidis kohus, et Leppänen tegutses kannatanute rünnet tõrjudes hädakaitse seisundis ja tuleb seega õigeks mõista raske tervisekahjustuse tekitamises, millega on põhjustatud surm.

20. märtsi 2016 varahommikul kell 4.29 anti teada, et Paides Tallinna tänaval asuvas Bucket Baaris on terava esemega löödud kahte meest. Mõlemad mehed toimetati haiglasse, kus 28-aastane Martin hiljem suri. Politseil pidas kahtlustavana kinni siis 20-aastase Freddy.