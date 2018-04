Saatuslik rusikalöök: riigikohus jäi jänni 16-aastase poisi surmaga lõppenud juhtumi otsustamisel

Tunamullu suvel virutas 55-aastane mees Võrumaal rusikaga näkku 16-aastasele poisile, kes mehe arvates lasi tema auto rehvi tühjaks. Poiss, kes osutus süütuks kõrvalseisjaks, suri järgmisel päeval ajuverejooksu tõttu. Riigikohus pidi eile otsustama, kas kahes varasemas astmes surma põhjustamises süüdi mõistetud Mati Keemi otsus jõustub, kuid kolm kõrget kohtunikku ei suutnud selles kokkuleppele jõuda.

„Kriminaalasja läbivaatamisel tekkisid Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kolmeliikmelisel koosseisul seadust kohaldades põhimõttelist laadi eriarvamused,” seisab kohtumääruses. Kuna kolm kohtunikku ei suutnud jõuda kokkuleppele, hakkab asja arutama riigikohtu kriminaalkolleegiumi kogu koosseis.

Süüdistuse kohaselt oli 2016. aasta 14. juulil kesköö paiku Võrumaal Urvaste vallas Kuldre külas asuva kortermaja ees kolm teismelist: 15-, 16- ja 18- aastasesed. Hiljuti oli keegi lasknud tühjaks kortermaja ees seisnud auto rehvi, mistõttu jälgisid majaelanikud noorte tegutsemist tavapärasest valvsamalt. Kui 55-aastane Mati Keem kuulis naabrilt, et poistekamp vist näpib tema autot, läks ta õue asja uurima. Sel hetkel oli seal vaid üks teismeline, 16-aastane poiss, keda Keem lõi rusikaga näkku. Noormees kukkus ja kaotas teadvuse. Poiss viidi haiglasse, kus ta järgmisel päeval suri.

Tartu maakohus mõistis Mati Keemi mullu suvel poisi surma põhjustamises süüdi ja karistas teda nelja aasta ja kaheksa kuu pikkuse reaalse vangistusega.

Loe veel

Kohtu hinnangul tegutses süüdistatav impulsiivselt, minnes vihaselt õue noormehi korrale kutsuma ja samas välja selgitamata tegelikku olukorda, kes mida täpselt autoga väidetavalt tegi. Ta lõi esimest talle ettejuhtuvat noormeest rusikaga näkku. Kohtu jaoks on määrava tähtsusega see, et Keem täiskasvanud mehena läks ja lõi alaealist noorukit, kes selle tagajärjel suri. Keemi käitumine oli kaalutletud, sihilik, agressiivne ja vägivaldne. See ei ole kuidagi õigustatud ka mitte siis, kui keegi on väidetavalt tema pojale kuuluvat vara rikkunud.

Mati Keemi kaitsja vaidlustas nii maakohtu kui ringkonnakohtu otsused ja taotles riigikohtus mõlema otsuse tühistamist.

Asja hakkab nüüd arutama kogu kuueliikmeline kriminaalkolleegiumi koosseis.