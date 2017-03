Saaremaal sai põleng alguse kilekotti pandud kuumast tuhast

Vahel ikkagi kehtib ütlus, et õnnetus hüüab tulles - Leisi vallas sai tulekahju alguse, kuna majaomanik pani tuha kilekotti.

Eile kell 21.43 sai häirekeskus teate tulekahjust Pärsama külas. Teataja sõnul oli elumaja katlamaja suitsu täis. Sündmuskohale jõudes sisenes maja keldris olevasse katlaruumi suitsusukelduslüli ning tegi kindlaks, et põlesid katla ette ladustatud küttepuud, mis olid süttinud puude kõrvale kilekotiga pandud kuumast tuhast. Päästjad kustutasid puud ning ventileerisid ruumid. Keegi õnnetuses viga ei saanud.

Juhtunud tuleõnnetuse oleks saanud kergesti ise ära hoida, manitseb päästeamet. "Mõeldamatu on, et keegi ladustab katlast välja võetud tuha kilekotti! Palun teadvustage endale tõsiasja, et tuhk on kuum pikka aega peale põlemise lõppu ning seda võib hoida ainult mittepõlevast materjalist anumast, näiteks tsinkplekkämbris," seisab pressiteates. "Lisaks tuleb see esimesel võimalusel hoonest välja viia. Tuletame meelde, et eelmisel aastal hukkusid Tartumaal kaks naist tulekahjus, mis sai alguse samuti kilekotti pandud kuumast tuhast."

Lisatakse ka, et katlaruum ei ole koht, kuhu ladustada puid või muid kergestisüttivaid esemeid ja vedelikke. Katlaukse vahelt võib märkamatult välja lennata mõni säde, mis võib süüdata lähedalolevad põlevmaterjalid.