Saaremaal rängas avariis hukkunud mootorrattur oli hinnatud disainer Margus Triibmann

Eile juhtus Saaremaa vallas raske liiklusõnnetus, kus hukkus mootorrattaga teelt välja sõitnud 51-aastane mees. Tuttavad kinnitasid Delfile, et tegu oli disainer Margus Triibmanniga.

Kaastunnet avaldatakse ka mehe Facebooki kontol. Kirjutatakse, et oli au teda tunda. Triibmann oli kohalike disainiringkondades tuntud tegija juba aastakümneid. Ta oli ka üks disainibüroo Keha3 loojatest ning juhtidest.

Kahjuks katkes tema elutee kõigest 51-aastaselt. Politsei teatas eile, et kell 14.47 said nad teate, et Saaremaa vallas Vanamõisa külas on Vaivere-Vätta tee 6,5. kilomeetril on mootorrattas teelt välja sõitnud.

Esialgsetel andmetel kaldus Vätta poolt Vaivere suunas liikunud mootorrattur lauges vasakkurvis paremale teelt välja. Triibmann suri saadud vigastustesse sündmuskohal. Sündmuskohal töötanud politseinikud tuvastasid, et mootorrattur omas vastava kategooria juhtimisõigust ja ta kandis peas kaitsekiivrit.

Teelõigul, kus traagiline õnnetus juhtus, on lubatud sõidukiirus 90km/h. Tee oli kuiv ja nähtavus hea. Kuressaare politseijaoskonna välijuhi Tambet Oll avaldab hukkunu lähedastele kaastunnet. "Hetkel on veel vara öelda, mis asjaoludel mees teelt välja sõitis," ütles Oll.

Kaastunne lähedastele ka Delfi toimetuse poolt.