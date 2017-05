Saaremaal hävis tulekahjus 11-lapselise pere äsja valmis saanud kodu alumine korrus

Pühapäeval sai Saaremaal Pöide vallas 11-lapselise pere äsja valminud maja esimene korrus tugevalt kahjustada. Kodu aitasid päästa õigeaegselt koju saabunud lapsed, kes kohe abi kutsusid.

Pühapäeval kell 16.35 sai häirekeskus teate tulekahjust Pöide vallas Sundimetsa külas. Teataja sõnul oli kahekordne elumaja suitsu täis. Päästjad sisenesid kohale jõudes suitsu täis majja ning avastasid, et põles elektripliit ja seinal olev elektrikilp. Tuld olid võtnud ka diivan ning klaver.

Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe ütles ajalehele Saarte Hääl, et tulekahju avastasid enne vanemaid koju jõudnud lapsed. "Nad panid uksed kinni, et mitte õhku juurde lasta, ja helistasid päästekeskusse. Startisid Kuressaare ja Orissaare komando ning Tornimäe abikomando. Esimesena kohale jõudnud Orissaare komando andis teada, et olukord on kontrolli all ja abiväge pole vaja," rääkis Lindmäe.

Lindmäe sõnul sai tuli praegu teadmata põhjustel alguse köögist ja lisaks köögile sai kahjustada elutuba. Tulekollete leidmiseks võeti lahti veidi vahelage. Tulekahju kustutati kell 18.08.

Suurperet saab toetada

Heidi Hanso palub Pöide valla Facebooki lehel heatahtlike inimeste abi ning lisab ka kontonumbri.

"Nädalavahetusel juhtus kurb, aga maru õnnelik õnnetus Kärnerite 11-lapselises peres Sundimetsa külas.Elektririkke tõttu pääses lahti tulekahju, milles hävis hiljuti valmis saanud kodu alumine korrus koos köögi ja suure lahtise elutoaga. Kogu mööbel, tehnika, köögikraam, rääkimata seintest, juhtmetest...ja muusikalembeliste laste klaverist ja kontrabassist.

Laastavaid kuuma- ja suitsukahjustusi sai ka kogu ülemine korrus, magamistoad, riided ja kõik isiklikud asjad. Vähe on asju, mida ka edaspidi kasutada saab.

See õnnetus jättis Pöide valla ühe kõige vahvamate ja silmapaistvamate lastega pere olukorda, kus maja on mõnda aega elamiskõlbmatu ning vajab korralikku remonti.

Õnneks maja karp on terve, õigel ajal saadi jaole. Lapsed-vanemad terved.

Hea vallarahvas. lööme seljad kokku, nagu Pöide inimestel ikka kombeks on ja aitame Kärnerite perel rutem oma koju tagasi sisse kolida. Kõige rohkem on praegu abi igast pisikesestki rahalisest annetusest, muus osas saab ühendust võtta pererahva endaga.

Pereema Agnes Kärner oli nõus oma kontot jagama ja mina jagan seda tema nõusolekul teiega: EE732200001107863233"

Esimene abikoorem on teel: