Saaremaal hävis küünlast alguse saanud tulekahjus elumaja

Ööl vastu tänast süttis Saaremaal elumaja. Hoonest pääsesid elusana maja peremees, kaks kitse ning koer koos kahe kutsikaga.

"Täna veidi pärast südaööd sai häirekeskus teate tulekahjust Saaremaa vallas Mägi-Kurdla külas. Teataja sõnul oli küla kohal näha tulekuma ning ta arvas, et tegemist võib olla tulekahjuga," ütles Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais.

Helistaja liikus tulekuma suunas ning andis mõne aja pärast teada, et põles vana talumaja. Majast oli välja pääsenud maja peremees. Päästjate saabudes põles maja lausleegiga ning sisse oli kukkunud hoone katus. Tulekahju lokaliseeriti kell 1.44 ning kustutati lõplikult kell 3.13.

Esialgsetel andmetel võis tulekahju alguse saada põlema jäänud küünlast. Majas viibinud mehe äratas unest tööle hakanud suitsuandur, mis küll ei olnud paigaldatud lakke vaid lebas laual. Peremees toimetati tervisekontrolliks haiglasse. Tulekahjust pääsesid veel kaks kitse ning koer koos kahe kutsikaga.

"Head inimesed, rõhutame, et küünal tuleb paigutada ohutusse kohta ja kindlale, mittepõlevale alusele. Kindlasti ei tohi seda jätta järelevalveta. Seekord päästis inimelu selgelt suitsuandur. Oleme selle eest tänulikud, kuid siiski tuletame meelde, et suitsuandur tuleb paigaldada lakke! Õigesti paigaldatud suitsuandur hakkab tööle ruumis levivate põlemisjääkide ja suitsu peale, andes häire siis, kui pääsemine ja tule kustutamine on inimesele endale veel jõukohane," sõnas Kais.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht lisas, et andur, mis on patarei vahetamiseks või puhastamiseks laest alla võetud, tuleks kohe ka sinna tagasi panna. "Ei või iial teada, kas ta riiulile või lauale unustatuna teid põlengust säästa võib, sest suits ei pruugi jõuda selliselt õigel ajal andurini," selgitas Kais.

"Vastu talve oma kodust ilma jäämine on ränk ning veel rängem on see teadmine, et seda oleks saanud täielikult vältida, kustutades küünla õigel ajal," juhtis Kais tähelepanu.