Saaremaa ralli möödus politsei jaoks töiselt

Foto on illustreeriv.

Möödunud nädalavahetusel toimunud Saaremaa ralli ei toonud kaasa ühtegi vahejuhtumit, kus oleksid kannatada saanud inimesed. Siiski kulgesid rallipäevad politseile töiselt ja liiklusest tuli kõrvaldada nii alkoholi tarvitanud kui ka lubadeta juhte.

Nädalavahetuse jooksul kontrollis politsei Saaremaal nii tavapärase liiklusjärelevalve kui ka operatsiooni „Kõik puhuvad“ käigus enam kui 2750 sõidukijuhi kainust ning selle tulemusena avastati kokku 18 ebakainet juhti. Kontrollitud juhtidest viiel puudus juhtimisõigus ning ka nemad kõrvaldati juhtimiselt. Teateid erinevatest rikkumistest jõudis politseini 29 ning peamiselt tegid inimestele muret lärmakad seltskonnad.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar sõnas, et ralliüritus toob igal aastal kohale rohkelt huvilisi üle Eesti, mistõttu on see nädalavahetus politseile traditsiooniliselt töine. „Ehkki ralli möödus suuremate vahejuhtumiteta, siis heidab avastatud ebakainete juhtide arv kogu nädalavahetusele varju, kui põhjendamatult ohustatakse iseend ja teisi,“ ütles Antsaar.

Jaoskonnajuht lisas, et politsei jätkab tööd selle nimel, et ükski juht ei kipuks joobnuna autorooli ja et ka sõbrad oma alkoholi tarvitanud kaaslase osas tähelepanelikud oleksid.