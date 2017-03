SA Kadunud palub abi 25-aastase Taivo leidmisel

SA Kadunud ja lähedased otsivad 25-aastast Taivot, kellega saadi viimati kontakti 20. veebruaril ning kes on tänaseni kadunud.

Facebookis levib abipalve kahe nädala eest Pärnus kadunuks jäänud 25-aastase Taivo leidmiseks. Teadaolevalt oli Taivol viimane kontakt oma lähedastega 20. veebruaril, pärast mida on lähedastel temaga kontakt kadunud ja tema asukoht teadmata. Seni kogutud info põhjal võib arvata, et eksisteerib oluline oht Taivo elule.

Taivo on 185 cm pikk, sportliku kehaehituse ja laiade õlgadega, tumeda lühikese siilisoenguga. Tal on halli värvi silmad. Seljas on tal tumesinist värvi spordijope, jalas musta värvi läikivad püksid ja musta värvi kingad. Kaelas kannab ta halli värvi salli ja käes musta värvi nahkkindaid. Taivo võib kanda prille.

Sihtasutus Kadunud palub kõigil, kes on kirjeldusele vastavat allpool fotol kujutatud Taivot näinud või oskab anda muud abistavat infot tema asukohast või liikumisest pärast 20. veebruari, sellest viivitamatult teatada SA Kadunud 24/7 infotelefonile 661 6776 või politsei hädaabinumbrile 112.

Samuti palutakse SA Kadunud infotelefoniga ühendust võtta inimestel, kellel on videovalveseadmed Pärnus Pika tänava ümbruses või kes teavad videovalveseadmete asukohti ja omanikke Pärnus selles piirkonnas.