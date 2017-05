Rootsis jäid salasigarettidega vahele Paldiskist saabunud leedulased

Mai alguses jäid laevaga Paldiskist Kapellskäri sõitnud kaks leedulast vahele salasigarettidega, kirjutab Rootsi ajaleht Norrtelje Tidning.

Parvlaevaga Liverpool Seaways Paldiskist Kapellskäri saabunud leedulased vanuses 30 ja 23 aastat sõitsid tollikontrollis sinisesse ritta, andes sellega mõista, et neil ei ole midagi deklareerida. Tollitöötajad otsustasid autot sellest hoolimata kontrollida ja leidsid sellest peidetuna 49 080 sigaretti Winston Blue, mis vastab umbes 2500 pakile.

20 000 sigaretti oli näiteks peidetud juhi kõrvalistme alla.

Leedulased väitsid, et neil pole aimugi, kust sigaretid pärit on. Enda sõnul laenasid nad auto noorema mehe pruudi käest, et sõita Norrasse tööle maalritena.

Nüüd esitati meestele Norrtälje kohtus süüdistus aktsiisikaupade ebaseaduslikus sisseveos.

Samal päeval, kui kaks leedulast Kapellskäri tollis vahele jäid tabas sama saatus ka nende 53-aastast kaasmaalast, teatab Norrtelje Tidning.