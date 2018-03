Roolijoodikute hõlbus elu! Urmas Reinsalu: reedan ühe saladuse! Sõidukijuhte kontrolliti märgavalt vähem, kuna politsei oli hõivatud EL-i eesistumise turvamisega

Näiliselt on kõik ilus: aina vähem tabatakse liikluses purjus juhte, ent sellel on ka teine põhjus. Politsei oli hõivatud Euroopa Liidu eesistumisega, mistõttu ei saanud tegeleda puhumisreididega nii palju kui varasemalt.

"Ning kindlasti ma tahaksin rõhutada seda, et positiivne suund on olnud liikluskuritegude puhul ka joobes juhtimise arvu vähenemine. Joobes sõidukijuhtide koguarv vähenes 2017. aastal 9 protsenti," toonitas justiitsminister Urmas Reinsalu täna riigikogu ees. Ta kiitis, et seaduseandja on rakendanud täiendavaid meetmeid ning tulemusi annab ka võimalus pakkuda alkoholiprobleemiga juhtidele tuge.

Vabaerakondlane Monika Haukanõmm viitas, et graafikut vaadates on rõõm näha, et see on pidevas langustrendis, samas 5000 tabatud joobes juhti on ikkagi Eesti jaoks väga palju. "Aga hakates neid numbreid lähemalt vaatama, siis enam ma nii rõõmus ei olnud. Miks? Sellepärast, et vaadates, kui palju on toimunud kontrolle, siis viimase kahe aastaga on kontrollide arv jõudnud ligi 900 000-lt 675 000-ni ehk tegelikult 1/4 on vähenenud," ütles ta. "Kas te näete, et me oleme siin õigel teel ja äkki ikkagi see alkoholipoliitika, mida me oleme ajanud, ei toeta seda kõike ja tegelikult ka kriminaalpoliitikat, et meil oleks vähem joobes juhte," küsis ta ministrilt.

Reinsalu kostis: "Siin ma reedan ühe saladuse: riik ei propageerinud seda, et roolijoodikud ennast liiga turvaliselt ei tunneks." Ta selgitas, et tegelikult oli põhjuseks Euroopa Liidu eesistumine.

"Politseinikud olid lihtsalt seotud selle turvamisega. Ja ressurss on üks, arusaadavalt me ei võtnud tööle eraldi politseiarmeed, mis tegeles selle julgeoleku tagamisega ja üritustega. Aga see oli üks tõsiasi, mul ka tekkis küsimus, ja Politsei- ja Piirivalveameti ametnikud ausalt tunnistasid."

Reinsalu märkis, et nüüd on eesistumine läbi, me elasime ta üle. Ta nentis, et roolijoodikutel oli väiksem tõenäosus vahele jääda. "Aga nüüd on see jälle ära kadunud, nii et Eesti Vabariigi 100. aastapäeval ärgu nad mõelgugi."