Roolijoodiku rumal vabandus: ega ma sõitma lähe! Ma lähen ju koju

Tema sõnul liiguvad külateedel tihti näiteks ohtlikud roolijoodikud, kes ei saa arugi, et on midagi valesti teinud. "Üks joobes inimene, keda püüti takistada rooli istumast, teatas teistele: "Ega ma sõitma lähe! Ma lähen ju koju!"," vahendas politseijuht Kodukandi otseülekandes anekdootlikke vabandusi. "Teine, korduvalt karistatud kodanik, kellel tungivalt soovitasin mitte enam sõita, küsis: "Jala lähen või?!"

Sinimeri sõnul on selle aasta liiklusstatistika Pärnumaal kurb: viie aasta keskmisega võrreldes on tänavu liikluses hukkunuid neljandiku võrra rohkem. "Mullu oli meil väga hea aasta - samal ajaperioodil polnud ühtki liiklussurma," tõi ta välja. "Tänavuste ilusate suveilmadega on tõusnud liiklussagedus, samuti on agressiivsust ühiskonnas rohkem. Seda viimast peaks kindlasti vähendama, olema üksteisega hoolivamad," rõhutas Sinimeri. Samuti pani politseijuht oma avakõnes inimestele südamele, et roolis loobutaks nutitelefoni näppimisest. "Ka korraks ekraanile heidetud pilk võib kaasa tuua raske õnnetuse, sest ohuolukorrale ei jõuta piisavalt kiirelt reageerida," kõneles Sinimeri.

Hoolivust ja üksteisega suhtlemist peab Pärnu politsejuht külakogukonna turvalisuse seisukohalt äärmiselt oluliseks. "See ongi naabrivalve parimas mõttes," rääkis ta. Ka kahtlased sõidukid, mille liikumisest maapiirkonnas aeg-ajalt sotsiaalmeedias teada antakse, jäävad nii silma ning ehk mõni kuritegu sooritamata. "Selline sõiduk tulek kindlasti fikseerida ja politseile teada anda," soovitas ta.