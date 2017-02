Roolijoodiklusega vahele jäänud mees võeti kaheks kuuks vahi alla

Viru ringkonnaprokuratuur taotles täna joobeseisundis mootorsõidukit juhtinud mehe vahistamist. Viru maakohtu loal võeti mees kaheks kuuks vahi alla.

Pühapäeval kella 18.17 ajal pidas politsei Lüganuse vallas Purtse külas kinni 36-aastase mehe, kes juhtis mootorsõidukit Nissan Sunny. Politsei tuvastas mehel kuriteoks kvalifitseeruva alkoholijoobe, teatas Viru ringkonnaprokuratuur.

Meest karistati joobespäi rooli istumise eest kriminaalkorras ka 2014. ja 2016. aastal. Tal on ka kaks kehtivat väärteokaristust liiklusseaduse rikkumise eest, sh mootorsõiduki juhtimises lubatud alkoholipiirmäära ületades. Seekord, olles katseajal, juhtis 36-aastane mees taas autot joobeseisundis.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja Germanni sõnul taotles ta mehe vahistamist, kuna isikut ei ole mõjutanud varasemad liiklusalaste õigusrikkumiste eest mõistetud karistused.

„Kahtlustatava senine käitumine näitab, et tal on sõltuvusprobleemid, mis soodustavad uute kuritegude toimepanemist ning tema vahistamine on vajalik meede uute kuritegude toimepanemise vältimiseks,“ lisas abiprokurör Maarja Germann.

Ida prefektuuri Jõhvi politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelvalvetalituse juht Hannes Heinsar tuletab meelde, et alkoholijoobes rooli istumine on lubamatu ning võib lõppeda vägagi traagiliselt. „Joobes juhtide poolt põhjustatud liiklusõnnetused on kahjuks sagedased ning on nõudnud nii mõnegi elu. Iga juht peab mõistma, et vastutab nii enda kui ka teiste liiklejate elu ja tervise eest,“ lisas Heinsar.