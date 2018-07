Ristlaane kohtutoimik: politsei tabas altkäemaksu võtnud Sõle spordikeskuse juhi otse teolt

Ristlaan tundis muret, et Nõu ei valgustaks spordiseltsi Kalevi asepresidenti, Tallinna abilinnapead Kalle Klandorfi nendevahelistest suhetest. Ühtlasi kinnitas ta, et on Nõu eest võidelnud.

“Mis teemal sa Kallega (Klandorf — toim) veel räägid?” päris Ristlaan ja lisas, et tema abiga koostatud graafik on parim.

“See graafik on praegu väga hea, väga hea. Sest see oleks olnud tuhat korda hullem," märkis Ristlaan, "tuhat korda hullem. Ja ma ütlen, mina seda pead enam tulle ei pane, ma võitlesin su eest lõpuni.”

“Mhm,” vastas Nõu.

“Ja ma ütlen seda, et ma sain tegelikult nii, mis oli vaja, et sinul on kõige rohkem aegu ja et Ararat ja Kalev on võrdsed,” lisas Ristlaan.

Nõu nõustus.

“Ja ega sellepärast mind natuke praegu pitsitatakse veel, et e-ee … et loomulikult see käis ikkagi teisele jalgpallurile ikkagi nii üle kilbi, et ta ei saa sinuga ühepalju aegu. Aga midagi teha ei ole, noh. Midagi teha ei ole,” rääkis Ristlaan.

“Ega ma ei ütle, et Kallele see teema meeldiv oli. Aga et sa neid ei puudu, Raimo, eks ole, seda ei...” püüdis Ristlaan Nõult kinnitust saada.

“No Kallega, mul on Kallega, jah, natuke teine asi,” sõnas Nõu.

“Et noh, need asjad, mis me omavahel räägime, ei saa minna edasi sellepärast, et kui me tahame, et me saame need asjad siin korda, ja iga aastaga läheb asi paremaks, ma usun, et küll me saame korda. Aga ainult neid teemasid eriti torkida ei tasu, ainult siis, kui ta ise räägib," rõhutas Ristlaan.

Ristlaane ajend altkäemaksu küsimiseks pärines veebruarist, kui Sõle spordikeskuse väliareeni kattev pneumohall lume all kokku kukkus ja JK Volta selle taastamisse panustas.

Ühel hetkel tuli Nõu lagedale mõttega, et tehtud töö eest peaks jalgpalliklubi vähem väljakurenti maksma. Lahenduseks pakkus Ristlaan võimalust, et reaalse summa asemel maksaks Nõu vähem. Ülejäävast rahast pidi Nõu kaks kolmandikku ehk 1100 eurot Ristlaanele andma ja ülejäänu endale jätma.

Kui varem Ristlaanele 1100 eurot sobis, siis mais oli taks tõusnud. Ristlaane arvutuste kohaselt pidi Nõu reaalse 5510 euro asemel maksma 3530 eurot ja ülejäänud 1980 eurot pidi Nõu kolmeks jagama: kaks kolmandikku ehk 1320 eurot pidi ta sularahas Ristlaanele viima ja ühe kolmandiku ehk 660 eurot endale jätma.

"Mul on sama palju, kui sa eelmine kord ütlesid," ütles Nõu kohtumisel.

"Mis ma ütlesin?" ei mäletanud Ristlaan.

"1100," vastas Nõu.

"Jah, tegelikult on 1320," väitis Ristlaan ja näitas Nõule paberilehte. "Kokku 3,5,3,0."

Pärast summade üle arutamist lisas Ristlaan: "Ja nüüd, kui lõpeb mai ära, et sa nüüd tead, nüüd see paber läheb tulle."

Lepiti kokku, et puuduolevad 220 eurot toob Nõu hiljem, kuid 1100 euro üleandmiseks tõusis Nõu püsti ja kutsus Ristlaane akna juurde, misjärel võttis taskust sularaha ja andis selle Ristlaanele, kes raha salakaamerate ees enda taskusse pani.

Samal päeval peeti Ristlaan kinni.

Samasugust kolmandik-sulas-skeemi kasutas Ristlaan ka Jadran Investments OÜ esindaja Leino Lõnsuga, kes andis Ristlaanele altkäemaksu vastutasuna selle eest, et Sõle spordikeskus esitaks ettevõttele jalgpallihalli kasutamise eest väiksemaid rendiarveid ning samuti edaspidise sujuvama asjajamise eest. Lõnsu andis Ristlaanele selle aasta märtsis, aprillis ja mais igal korral 1000 eurot ehk kokku 3000 eurot sularaha.