Ristiku kooli kõrval sõitis joobes juht keset päeva vastu posti

Foto on illustreeriv

Tallinnas sõitis joobes autojuht täna pärast keskpäeva vahetult Ristiku põhikooli kõrval vastu posti.

Veerand ühe paiku päeval sai häirekeskus teate, et Tallinnas Ristiku 62 kõrval on BMW sõitnud teelt välja. Roolist leidis politsei 31-aastase kehtiva juhtimisõigusega mehe, kellel mõõdeti umbes poolepromilline alkoholijoove. Esialgsetel andmetel liikus auto Ristiku tänaval Kolde puiestee poolt Kaera tänava poole, kaotas juhitavuse ja sõitis teelt välja vastu valgustusposti. Sõidukijuht toimetati tervisekontrolliks haiglasse ja tema täpsem joove on selgitamisel, vigastused samamoodi. Samuti viidi haiglasse tervisekontrolli autos istunud kaassõitja, 22-aastane noormees.