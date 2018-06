Riigikohus tühistas kasutütre korduva vägistamise eest karistatud mehe süüdimõistmise: 14-aastane kerge alaarenguga tüdruk võinuks vastupanu osutada küll

Kuigi levinud arvamuse tõttu on vägistamine vaid klassikaline vaginaalne suguühe, mis on jõuga peale surutud, siis seaduse järgi klassifitseerub vägistamiseks ka muu sugulise iseloomuga tegu, kui kannatanu ei ole võimeline osutama vastupanu või pole võimeline toimunust aru saama. Muu hulgas just nimelt selline käitumine, mida lubas endale kõnealune kasuisa. Küsimus ongi selles, kuidas tõlgendada tüdruku käitumist, kes sündmuste toimumise alguses oli vaid 14-aastane, kellel on diagnoositud kerge vaimne alaareng ja kes elas koos kasuisaga.

Loe veel

Maakohus ja ringkonnakohus ei näinud siinkohal mingeid probleeme. Neiu kirjeldas, et tavaliselt tuli kasuisa talle hästi lähedale ja hakkas õrnalt katsuma. Tüdruk lükkas kasuisa kohe eemale, kuid mees ajas ikka talle käe jalge vahele. „Jäädes füüsiliselt süüdistatavale alla, loobus kannatanu sisuliselt vastupanust,” tõdes ringkonnakohus, kuid lisas, et arvestades, et tegu oli 14-15-aastase lapsega, on igati mõistetav, et kannatanu oli süüdistatavast nõrgem ning seega on täiesti mõistetav ka kannatanu poolt vastupanust loobumine. „14-15-aastaselt lapselt ei ole mõistuspärane oodata taolist intensiivset vastupanu teda seksuaalselt ära kasutada püüdvale täisealisele isikule, kui seda võiks näiteks oodata täiskasvanult,” rõhutas ringkonnakohus. Maakohus aga nentis, et kui kannatanu ei suuda vastupanu osutada või loobub sellest, käib samuti olukorra alla, mida seadus nimetab „pole võimeline vastupanu osutama”.

Riigikohus aga leidis, et pole tõendatud, et tüdruku vastupanu isale oli „objektiivselt lootusetu”, et tüdruk mõistis seda ja et kasuisa kasutas lapse kaitsetust teadlikult ära. Kõrgeim kohus märkis, et kuna tüdruk on rääkinud, kuidas ta on vahel kasuisa käperdamise peale appi kutsunud oma koerad, siis järelikult mõnedel juhtudel osutas tüdruk tõhusat vastupanu, mille järel kasuisa oma tegevuse ka lõpetas.

Seega tühistas riigikohus mehele maakohtus mõistetud üheksa-aastase vangistuse (millest lühimenetluse tõttu oli alles jäänud kuus aastat ja kaks kuud) ning saatis süüdistuse uueks arutamiseks maakohtule koos juhtnööridega selgitada välja, kas tegu pole mitte sugulise iseloomuga teoga mõjuvõimu kasutades või vägistamise katsega.

Mõlemad variandid tähendaks mehele kergemat karistust, kuid mis palju hullem – ilmselt ka uusi üleelamisi ohvrile, kes peab kohtumenetluse uuesti läbi tegema.