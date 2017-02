Restoranis Talleke ja Pullike puhkes taas tulekahju

Tallinnas Õismäel asuvas restoranis Talleke ja Pullike puhkes eile õhtul tulekahju, mis kustutati umbes tunni ajaga.

Kell 19.29 teatati häirekeskusele tulekahjust Tallinnas Ehitajate teel asuvas restoranis Talleke ja Pullike. Päästjate saabudes põles nende "vana tuttav" - restoran Talleke ja Pullike. Päästjad palusid külastajatel ja personalil majast lahkuda ning kustutasid hoone ventilatsioonisüsteemis olnud põlengu kella 20.25-ks.

Arvatavalt oli ventilatsioonisüsteemis süttinud põlema rasv. Kahe viimase aasta jooksul on selle restoranide keti söögikohtades olnud põlenguid vähemalt viiel korral. Ehitajate tee Tallekese ja Pullikese ventilatsioonisüsteemis on eilne põleng sama ajavahemiku jooksul juba kolmas tulekahju, ütles Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs.

Päästeamet tuletab meelde, et ventilatsioonisüsteemide puhastamisel ei saa alati lähtuda tootejuhendist, vaid peab arvestama reaalset olukorda. Süsteeme tuleb hoida nii puhtana, et seal poleks millelgi süttida.

Lisaks on Tallekeses ja Pullikeses olnud probleemiks söega grillahju nõuetele mittevastav süütamine, millest sädemed on lennanud ventilatsioonitorru ning süüdanud seal rasva. Söega grillahju süütamiseks on tootejuhendis nähtud ette spetsiaalne kord, selleks pole sobilik suvaline paber ja õli, manitseb päästeamet.