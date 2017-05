Relvaäri protsessis tahavad kaitsjad minna kokkuleppele

Täna jätkuma pidanud relvaosadega kauplemise kohtuasjas kulus päev kokkuleppe otsimisele.

Täna hommikul jätkus Rakvere kohtumajas protsess, kus kohtu all kolm meest, kellele esitatud süüdistused võib kokku võtta kaitseväest relvaosade väljaviimise ja relvaäriga tegelemisega.

Eelmiste istungite järel paari nädala eest on asjad nii palju muutunud et kohe hommikul pakkusid kaitsjad riigiprokurör Laura Vaigule kokkulepet, mille arutamiseks ajakirjanikud ruumist välja paluti.

Kella kümnest kella poole kaheni käinud kokkuleppe otsimise järel jõuti nii kaugele, et saali sai astuda ka kohtunik. Vandeadvokaat Küllike Namm sõnas, et ollakse jõudnud seisu, kus on vaja natuke mõelda selle üle, mil viisil edasi. „Tänane pakkumine on selline, mis väärib kaalumist. Aga et mitte teha seda otsust hetkega, palume vaheaega homme hommikuni,“ ütles ta.

Prokurör Vaik leidis samuti, et see on mõistlik ja nii otsustaski kohus anda kohtualustele homme hommikuni mõtlemisaega. „Kohus, kuulnud ära taotluse, leiab, et on põhjendatud täiendava aja andmine, et homme kell 10 oleks selge, kas saame edasi minnna üldmenetluse korras või on võimalik kriminaalasjas üle minna kokkuleppemenetlusele,“ otsustas kohtunik Heli Väinaste.

Riigiprokuratuur süüdistab Rauno Udekülli (28), Raivo Olevit (28) ja Martin Tanningut (40) erinevate tulirelvade, nende oluliste osade ning laskemoona ebaseadusliku käitlemisega seotud kuritegude toimepanemises.

Nad tellisid aastatel 2015-2016 veebikeskkonnast laskekõlbmatuks muudetud tulirelvi, et need Eestis ebaseaduslikult laskekõlbulikuks muuta ja turustada. Udekülli ja Tanningut süüdistatakse ka kaitseväe treipingi varguses, Udekülli kaitseväe erinevate relvaosade varguses ning Tanningut lõhkeaine ning lõhkeseadeldise oluliste osade ning lõhkematerjali ebaseaduslikus käitlemises.

Kaitsepolitsei pidas mehed kahtlustatavana kinni eelmise aasta juunis ning prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal viibivad nad alates mullu 9. juunist vahi all.