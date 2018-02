REKONSTRUKTSIOON | Vaata, kuidas tänane rongiõnnetus Keila lähedal aset leidis

Keila lähedal Kulnal põrkasid täna sirgel, hea nähtavusega ristmikul omavahel kokku Elroni reisirong ja veoauto.

Täna hommikul kell 8.30 sai häirekeskus teate, et Keila vallas Kulna raudteeülesõidul toimus kokkupõrge veoauto ja reisirongi vahel. Esialgsetel andmetel liikus reisirong Riisiperest Tallinna suunas, kui põrkas Kulna raudteeülesõidul kokku veoautoga, teatas Põhja prefektuur.

Kokkupõrke tulemusel paiskusid vedur ja esimene vagun rööbastelt maha. Õnnetuse tulemusena oli veok nii tugevalt deformeerunud, et päästjad lõikasid veokist juhi välja. Kokku on hetkel teada üheksast kannatanust. Raskelt said viga nii vedurijuht, 50-aastane mees ning kui veoauto juht, 49-aastane mees. Meedikud viisid haiglasse ka seitse rongis viibinud inimest.