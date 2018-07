REKONSTRUKTSIOON | Vaata, kuidas juhtus viie vigastatuga avarii, mille põhjustas nutiseadet silmitsenud juht

Uuringutega on tõestatud, et kõrvaltegevuse ajal on autojuhi silmad sõiduteelt eemal vähemasti viie sekundi jagu või isegi kordades rohkem. Kui juht liigub 90 km/h, läbib tema auto ainuüksi viie sekundiga ligi 125 meetrit. Sel pikal lõigul piisab ka pisemast vääratusest, et vastassuunda kaldununa põhjustada avarii, mis rikub ära mitme või enamategi elu.