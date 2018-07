REKONSTRUKTSIOON | Vaata, kuidas juhtus eile Tartumaal kaks avariid, milles mõlemas hukkus kahjuks juht. Paraku oli suur roll alkoholil

Eile juhtus Tartumaal kaks traagilist avariid. Tõenäoliselt olid mõlemad juhid tarvitanud alkoholi, purjuspäi juhtimisega on neil probleeme olnud varemgi.

Liiklusõnnetus Elva lähistel

Eile hommikul avastas juhuslik mööduja Tartumaal Külaaseme külas kraavis seisva avariilise Fiat Palio. Politsei selgitas, et auto liikus Elva poolt Viljandi maantee suunas, kui juht kruusateel sõites pärast kurvi auto üle kontrolli kaotas, kraavi sõitis ning auto üle katuse rullus.

Sõidukis oli autojuht, 57-aastane kohalik mees, üksinda. Ta sai avariis vigastusi, mis olid paraku surmavad. Kas autojuht kasutas nõuetekohaselt turvavööd, on veel selgitamisel. Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk märkis, et politsei on sama autojuhi varem mitmel korral juhtimiselt tabanud ajal, mil ta oli alkoholi tarvitanud. "Kas selle avarii põhjuste seas võib olla ka joobnud pea, selgitatakse ekspertiisis," ütles ta.

Liiklusõnnetus Tartu lähistel

Eile kella 20.50 paiku sai häirekeskus teate raskest avariist Tartu vallas Kobratu külas Jõhvi-Valga-Tartu maanteel, kus suurim lubatud piirkiirus on kuni 90 km/h. Esialgsetel andmetel sõitis Tartust Jõhvi suunas liikunud BMW 530d lauges vasakkurvis teelt välja.