Eile Tallinnas Tööstuse tänaval süttinud ehitusjärgus luksuskorteritega elumaja kustutustööd võtsid aega mitu tundi. Tuli levis väga kiiresti, kuna süttinud oli tõrv, mis mööda hoonet voolas.

Ehituse lõppfaasis hoone põlemine on projektile suureks hoobiks, sest juba suvel pidid esimesed elanikud majja sisse kolima. Kuigi sisse kolimine lükkub nüüd edasi, on arendaja sõnul on hoone taastatav, sest põlesid kaks ülemist korrust.

