REKONSTRUKTSIOON | Uulu surmaavarii: kui selgub, et juhil oli terviserike, siis uurimine lõpetatakse

Laupäeva hommikul juhtus Pärnumaal ränk avarii reisibussiga, milles hukkus juht. Nüüdseks on teada, et resijad raskelt viga ei saanud ning on võimalik, et kriminaalmenetlus peagi lõpetatakse.

Õnnetus juhtus Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 142. kilomeetril. Kui Pärnu poole sõitnud buss kaldus paremale ja sõitis teelt välja vastu puud. Sõiduki roolis olnud 61-aastane mees hukkus sündmuskohal. Esialgsetel andmetel võis liiklusõnnetuse põhjustada bussijuhi terviserike. Juhtu osas alustati kriminaalmenetlust. Prokurör Merry Tiitus ütleb Delfile, et ka praeguseks ei saa terviseriket veel kinnitada: esmalt peab ära ootama kohtuarsti hinnangu. Kas bussijuhi turvavöö oli kinnitatud või mitte, selgub samuti ekspertiisis. "Tänaseks on selge, et õnneks ei saanud keegi reisijatest raskeid tervisekahjustusi, seega on ainus kannatanu bussijuht. Kui kohtuarst kinnitab esialgset versiooni, et õnnetuse põhjuseks oli juhi terviserike, siis kriminaalasi lõpetatakse. Plaanide järgi peaksid esialgsed ekspertiisitulemused selguma nädala jooksul," lisab Tiitus.