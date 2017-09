REKONSTRUKTSIOON | Reedel põdraga kokku põrganud Honda kaldus vastassuunavööndisse, kus toimus raske kokkupõrge Toyotaga

Rekonstruktsioonilt on näha, kuidas juhtus reedel teele jooksnud põdra tõttu raske liiklusõnnetus, milles said kannatada naine ja kaks last.

Reede õhtul kella 20.55 ajal jooksis Tallinn-Narva maantee 43. kilomeetril sõiduautole Honda Accord ette põder. Kokkupõrke järel kaldus Honda vastassuunavööndisse ja põrkas seal kokku sõiduautoga Toyota. Autode kokkupõrkes said kannatada Toyotas olnud naine ja kaks last, kes viidi haiglasse.