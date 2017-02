REKONSTRUKTSIOON ÕNNETUSEST: Sütiste tee ülekäigurajal jalakäijale otsa sõitnud BMW juht kihutas peatumata edasi

Tallinnas Mustamäel sõitis 19aastane BMW juht eile õhtul otsa koos tütre ja koeraga teed ületanud naisele ning põgenes sündmuspaigalt.

Õnnetus juhtus kella 22.20 ajal Sütiste tee 44 maja juures. Esialgse info järgi ületasid naine ja tema tütar ning koer teed, kui tumedat värvi sõiduauto sõitis ühele jalakäijale ning koerale otsa ja lahkus sündmuskohalt. Tunnistaja sõnul liiklus auto Sütiste tee ja Tervise tee ristmikult Keskuse tänava poole.

Kiirabi viis õnnetuspaigalt haiglasse 60-aastase naise, kes suri paar tundi hiljem saadud vigastustesse. Autolt löögi saanud koer suri sündmuskohal.

Täna hommikul jätkasid politseinikud eile õhtul traagilises liiklusõnnetuses osalenud autojuhi otsimist ning täna ennelõunal umbes kella 11 ajal pidasid Lääne-Harju jaoskonna patrullpolitseinikud arvatava autojuhi kinni. Korrakaitsjad kontrollisid piirkonda, sõitsid läbi kortermajade parklaid, kui leidsid Vilde teel asuva elumaja juurest avariitundemärkidega sõiduki BMW, mille kasutajaks osutus esmast juhtimisõigust omav 19-aastane mees.

Hetkel on alust arvata, et sama noormees juhtis autot ka eile ning osales avariis. Ta on ütluste võtmiseks toimetatud jaoskonda.