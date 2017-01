REKONSTRUKTSIOON ÕNNETUSEST: Harjumaal nelja kannatanuga ränga avarii põhjustanud roolijoodik jääb kaheks kuuks vahi alla

Harjumaal Lagedi–Aruküla–Peningi maanteel toimus reede õhtul, 13. jaanuaril ränk avarii, milles sai kannatada neli inimest. Õnnetuse põhjustaja, kriminaalses joobes olnud 69-aastane Kalvi võeti kaheks kuuks vahi alla. Kuigi õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab uurimine, on esialgsete andmete põhjal võimalik välja tuua kaks tõenäolist versiooni juhtunust.

Esimene versioon tugineb politsei 13. jaanuaril edastatud esialgsele infole, mille kohaselt kaldus Lagedi suunas sõitnud Audi A4, mida juhtis alkoholijoobes 69-aastane Kalvi, vastassuunavööndisse ning põrkas kokku vastutulevate sõidukitega Peugeot 607 ja Toyota Hilux.

Arvestades asjaolu, et tegemist on esialgse infoga, rekonstrueeris Delfi ka teise võimaliku versiooni liiklusõnnetusest, kus Lagedi suunas liikunud Audi A4 kaldus vastassuunavööndisse, põrkas kokku Toyotaga ning juhitavuse kaotanud Toyota rammis Audi taga sõitnud Peugeot´.

Üks kannatanu lubati kodusele ravile

Sõiduautot Peugeot juhtinud 30-aastane mees, Toyota Hiluxi roolis olnud 55-aastane mees ning Toyotas viibinud kaasreisijad, 33-aastane ja 24-aastane mees toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Audi juht toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse. PPA Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik sõnas, et Audit juhtinud isik oli õnnetuse hetkel kriminaalses joobes.

Viimastel andmetel on hetkel haiglas üliraskes seisus Peugeot´ juhtinud 30-aastane mees ning Toyota roolis olnud 55-aastane mees. Toyotas viibinud kaasreisija, 24-aastase mehe seisund on stabiilne. Teine Toyotas viibinud kaasreisija lubati kodusele ravile.

Audi juht jääb vahi alla kaheks kuuks

Kriminaalses joobes avarii põhjustanud 69-aastane Kalvi võeti 14. jaanuaril Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel Harju maakohtu poolt kaheks kuuks vahi alla, kinnitas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Urmas Glase.

Kalvi suhtes alustati kriminaalmenetlust kuriteos, mis sätestab sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitumisnõuete rikkumist, millega põhjustati inimestele raske tervisekahjustus.

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Rainer Amur täpsustas, et vahi alla võetud mehel on varasemast kehtiv karistus purjuspäi auto juhtimise eest ning ka eile liiklusõnnetuse põhjustamise järgselt tuvastati tal kriminaalne joove.

"Arvestades, et mees pole oma varasemast eksimusest järeldusi teinud ega mõistnud millist ohtu kaasliiklejatele tema käitumine kujutab ja istus taas purjus peaga autorooli ning põhjustas raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse, pidas prokuratuur vajalikuks taotleda Kalvi vahistamist," selgitas Amur.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Urmas Tuisk soovib liiklusõnnetuses kannatada saanutele kiiret paranemist. "Kurb, et on jätkuvalt inimesi, kes ei mõista, et alkoholijoobes sõiduki juhtimine ei ole mingil juhul lubatud. Joobes autojuhi reaktsioonikiirus on pea olematu ja selline juht mängib enda ning teiste kaasliiklejate elu ja tervisega."