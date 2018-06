REKONSTRUKTSIOON | Mitusada meetrit romurallit! Vaata, kuidas joobes neiu Mustamäel oma autoga koguni tosinat masinat rammis!

Ööl vastu laupäeva rammis Tallinnas Mustamäel 18-aastane juhtimisõiguseta neiu kahteteist autot. Avarii ei juhtunud ühes paigas, vaid neiu kahjustas kortermajade vahele pargitud autosid vähemalt paarisaja meetrise teekonna jooksul.

Esimese avarii põhjustas naine Mustamäe tee 169 juures, kus ta kahjustas kahte sõidukit. Edasi liikus ta Mustamäe tee 177 juurde, kus kahjustas kuut sõidukit. Noore juhi teekond lõppes E. Vilde tee 80 juures, kus ta sõitis otsa neljale sõidukile.

Autod said kergemaid vigastusi, kannatanuid ei olnud.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Barbara Lichtfeldti sõnul oli neiu alkoholi tarvitanud ja tal puudus juhtimisõigus.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariimenetlusgrupi juhtivuurija Margus Trees ütles, et sel korral on tegemist vaid varalise kahjuga, kuid kui 18-aastane naine oleks teekonna ette võtnud päevasel ajal, siis ilmselt oleksid tagajärjed olnud kordades tõsisemad. "Selline käitumine, et minnakse rooli alkoholi tarvitanuna ja lisaks juhtimisõiguseta, on äärmiselt vastutustundetu," rõhutas Trees.

"Kui näete kedagi, kes läheb alkoholijoobe tunnustega sõitma, siis sellest kindlasti teatada häirekeskuse numbril 112," lisas avariimenetlusgrupi juhtivuurija.

Politsei on alustanud juhtumi uurimiseks menetlust.