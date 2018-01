REKONSTRUKTSIOON JA VIDEO | Pöörane tagaajamine politseiautode, kopteri ja maastikusõidukitega päädis seksuaalkurjategija tabamisega Pärnus

Möödunud nädala teisipäeval ja kolmapäeval toimus Pärnumaal suur politseioperatsioon, mille käigus tabada seksuaalkuriteos kahtlustatavat 25-aastast Mikku. Mees tabati 16. jaanuaril ja võeti kaheks kuuks vahi alla.

Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhi Üllar Küti sõnul sai häirekeskus esmaspäeval, 15. jaanuaril kella 22.20 ajal teate Tõstamaa suunas liikuvast sõiduautost Opel, mida juhib 25-aastane mees ja kus võib viibida ka naine, kes võib olla kuriteo ohver.

"Politseipatrull asus sõidukit saadud info kohaselt otsima ja leidis selle Valgeranna kandist. Auto sõitis politseiautot nähes suurel kiirusel minema ja kadus vaateväljast," kirjeldas Kütt.

Korrakaitsjad märkasid sõidukit uuesti kella 23.30 ajal Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel liikumas Ikla suunas. Sõiduki peatamiseks kasutati sinist ja punast vilkurit, kuid autojuht lisas kiirust ja üritas eest ära sõita.

Politseil õnnestus auto edasisõit tõkestada umbes kella 23.55 ajal Häädemeeste vallas kõrvaltee läheduses asuvas kergkruusatoodete tehase parklas.

Põgenejal tee blokeerinud politseiautol ei olnud peal käsipidurit ja seetõttu vajus auto esiotsaga kraavi.

Mees väljus autost ja jooksis metsa, kust ametnikud teda öösel tulemusteta otsisid.

Autos viibinud 20-aastase naise toimetas kiirabi haiglasse.

Teisipäeva, 16. jaanuari ennelõunal kaasati maastikuotsingutesse lisaks politseiametnikele ka päästjad. Meest otsiti kahe ATVga ja otsingutesse kaasati ka PPA lennusalga kopter. Kopteriga otsiti meest Häädemeeste vallas, Tallinn-Pärnu-Ikla vana ja uue maantee lähiümbrusest.

Lisaks kontrollis politsei päeva jooksul aadresse ja kohti, kus mees viibida võiks.

Mikk tabati samal päeval kella 17.45 ajal Pärnus Jannseni tänaval, kuhu politsei oli läinud ühte võimalikku aadressi kontrollima. Kinnipidamisel üritas mees politseinike eest põgeneda.

Möödunud nädala neljapäeva pärastlõunal esitas Lääne ringkonnaprokuratuur taotluse Pärnus pärast põhjalikke otsinguid tabatud ja raskes kuriteos kahtlustatava 25-aastase Miku vahi alla võtmiseks. Kohus rahuldas taotluse ja Mikk on vahi all.

"Esitatud kahtlustused on tõsised, kuid oluline on rõhutada, et eeluurimine alles käib ning lõplik süüküsimus otsustatakse kohtus," ütles prokurör Gardi Anderson. "Praegu vajame aega, et uurimine lõpule viia."

Mees võeti vahi alla kaheks kuuks. Kuna menetlus alles käib, ei saa politsei enne uurimise lõppu täpsemaid detaile avalikustada.