REKONSTRUKTSIOON ja FOTOD | Tartu maanteel põrkasid kokku buss ja veoauto, hulk inimesi sai viga, bussijuht suri

Häirekeskusele teatati kell 12.18 paiku liiklusõnnetusest Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 56. kilomeetril. Ardu alevikus põrkasid kokku veoauto ja reisijaid vedanud buss, teatas Põhja prefektuur.

Liiklusõnnetusse sattunud 71-aastane bussijuht suri saadud vigastustesse haiglas.

Esialgsetel andmetel sõitis liinibuss veoautole tagant otsa ning kokkupõrke tagajärjel sai neli inimest raskelt ja kolm kergelt vigastada. Sündmuskohal vaadati kokku üle 12 inimest. Bussis viibis õnnetuse hetkel 37 reisijat.

Õnnetuspaigas oli liiklus suletud, see oli ümber suunatud Paunküla kaudu. Kella 14.38 paiku teatas PPA, et politseinikud avasid Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 56. kilomeetril ühe sõidusuuna, kuid liiklus on sündmuspaigas jätkuvalt häiritud.

Esialgsetel andmetel on tegu liinil Tallinn- Paide-Türi-Viljandi sõitnud bussiga.

Politsei palub kõikidel liiklejatel arvestada keeruliste teeoludega ning sõita ettevaatlikult ja pikivahet hoides.