REKONSTRUKTSIOON ja FOTOD | Pärnumaal vajus väikebuss kuue inimesega läbi merejää: üks surnukeha on endiselt leidmata, tuukrid leidsid eest tühja auto

Pärnumaal vajus täna väikebuss koos inimestega läbi merejää, neli inimest jäi lõksu, kaks isikut päästeti. Kella 15.25 paiku toodi pinnale kaks surnukeha, kella 19.20 ajal kolmas.

Manijal elav filmimees Mark Soosaar Ringvaate saates, et tragöödia tabas Kihnu suurperet, kes õnnetuses koguni mitu meesliiget kaotas. Teadaolevalt oli üks uppunutest pääsenud naise vend. Nendele väidetele ei ole siiski veel ametlikku kinnitust.

"Head paranemist Merlele, keda mina tunnen päris pisikesest peale. Tema ongi see, kes pääses ja kes selles Kihnu naise filmis (Dokumentaalfilm "Kihnu naine" aastast 1974. - toim) lammaste seljas ratsutas ja kes esimest korda pääses [läbi jää vajumisest] ühe traktori katuselt, mis jäigi merepõhja koos ühe traktoristiga, ja nüüd siis autost," rääkis Soosaar.

Tuukrid arvestavad võimalusega, et hoovused on surnukehad autosalongist kagemale kandnud. Kolmas hukkunu toodi pinnale kell umbes kell 19.19.

Tragöödia ohvriks langenud seltskond oli Delfile teadaolevalt teel Manilaiule sugulastele külla, keegi autosviibinuist sealkandis püsivalt ei elanud.

Pääsenute seas oli Kihnult pärit naine ja Tõstamaalt pärit mees.

Sündmuspaika on üles seatud valgustus, mis laseb tuukritel pisut kergama vaevaga oma tööd teha. Puhanud tuukrid on kohal ja vamistuvad merepõhja surnukehade järele minema, teatab Delfi ajakirjanik kohapealt. Lahvandusele lähenevad mootorsaaniga ka merepäästjad.

Delfi andmetel on merepõhja vajunud buss Opel Vivaro, musta värvi. Vesi on umbkaudu kolme meetri sügavune, kui seista bussi katsusel, ulatub vesi tragöödia paigas põlvini.

Seni pole kindlalt teada, mitu isikut bussis veel pinnale toomist ootavad, usutavasti on surnukehasid vee all kaks.

Delfile teadaolevalt soovis reisiseltskond eelnevalt minna praamile, kuid kui selgus, et praam on teel Kihnu mitte Manijale, siis otsustasid nad väikebussiga üle merejää sõita. "Munalaiu vaht nägi, kuidas nad läksid jääle ja mõne hetke pärast oli väikekaubik juba läbi jää vajunud," sõnas kohalik elanik Delfile.

Kohaliku elaniku sõnul oli üleeile päeval veel Manija pool merevesi vaba. "Praegu ei käida üle meretee," sõnas ta ja rõhutas, et kiilasjää, mis merd katab, ei kannata inimestki.

Munalaiu sadama kapteni Jaanus Jürivete sõnul sõitis kaubik mõni minut pärast keskpäeva jääle, mis põhjusel otsustati just see tee valida, kapten öelda ei osanud.

Kohaliku sõnul olid kaks kaubikust välja pääsenud 30ndates mees ja naine, kes olid ilmselt alkoholi tarvitanud ning viidi sündmuskohalt kiirabiga haiglasse.

Jürivete sõnutsi sukeldub tuuker neljale ülejäänud inimesele merepõhja järele.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais ütles Delfile, et Munalaiust Manija saare poole on mere peal kaldast umbes 500 meetri kaugusel läbi merejää vajunud väikebussi laadne sõiduk.

"Kaks inimest on juba toimetatud kaldale ja kiirabile üle antud ja nende sõnul on selles sõidukis veel neli inimest," rääkis Kais. "Sõiduk on vee alla vajunud, seal kohas peaks vesi olema umbes neli meetrit sügav," lisas ta.

#munalaiu väidetavalt viibis õnnetuse hetkel sõidukis kokku 6 inimest. — Päästeamet (@paasteamet) February 6, 2018

Päästjad lõpetasid sündmuskohal töö,edasi tegeleb otsingute korraldamisega politsei #munalaiu — Päästeamet (@paasteamet) February 6, 2018

Õnnetuspaik kaardil

Õnnetuspaigas ei olnud jääteed.

Artikkel on täiendamisel!