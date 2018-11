Reidi tee ehitamisel tuli maa seest välja 630 suurtükimürsku

Laskemoon oli väga halvas seisukorras, varustatud nii lõhkeaine kui ka sütikutega, kuid täna õhtuks tegid päästeameti demineerijad leiud turvaliselt kahjutuks, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Kui endisel Kadriorus asunud lõbustuspargi alal Reidi tee ehituseks vajalikke vaiasid maasse löödi, ei teatud maapinnas peituvast laskemoonalaost midagi.

Esimese väljakutse said demineerijad tee-ehitusele 11. septembril. Esimese päeva saak oli 290 õhutõrjemürsku ja 18 erinevat granaati.

Järgmine kõne tuli 1. novembril ja kuni selle nädala esmaspäevani leidsid demineerijad tee-ehitusalalt veel 340 mürsku, ühe granaadi ning suure hulga padruneid ja hülsse.

"Tegemist on õhutõrje suurtükimürskudega, 4-sentimeetrised, Saksa omad ja tulid nad kõik ühest kohast. Kõik mürsud, mis siit leitud, on olnud kastides või siis ühes kohas koos. On näha, et neid ei ole relvast välja tulistatud, vaid pigem on see olnud nende lõhkekehade hoiukoht," selgitas Põhja-Eesti pommigrupi juht Raido Taalmann.