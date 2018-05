Reedel Tallinnas autojuhti pussitanud mees endal süüd ei näe: mind rünnati

Enesekaitse ja provotseerimine

Vadim meenutab 11. mai pärastlõunat hoopistükis nii: „Kell oli paar tundi üle keskpäeva tiksunud, kui läksin naise ja lapsevankriga õue ja märkasin silmanurgast, et mööda Lastekodu tänavat lähenes suurel kiirusel sõiduauto Infiniti,” ütles Vadim ja märkis, et masin sõitis sisse keelumärgi alt, liikudes vastassuunavööndis.

Infiniti juht parkis sõiduki vastasmaja ette Vadimi auto kõrvale, väljus masinast ja jäi kortermaja trepikoja ees seisma. „Mina olin mehest pea 15 meetri kaugusel, aga kõnetasin teda, küsides, kas ta on teadlik, et antud tänav on ühesuunaline,” kirjeldas ta. „Selle peale vastas mees, et tal on ükskõik. Ma ütlesin, et võin talle politsei kutsuda, aga tema saatis mind vulgaarsete sõnade saatel pikalt,” lausus Vadim.

„Küsisin temalt, kas vinge autoga on kõik lubatud ja endamisi ropendades liikusin tagasi oma naise ja lapse juurde,” ütles väidetav ründaja ja lisas, et temast jäi autojuht trepikoja ette seisma. „Mina arvasin, et sellega on probleem lahendatud ja lugu läbi.”

Vadimi sõnul seisid nad naise ja võsukesega paigal ning ootasid, mil agressiivse moega autojuht majja siseneb või hoopiski lahkub. „Mu auto oli pargitud täpselt Infiniti kõrvale ja kuna ma ei soovinud selle juhiga enam kokku puutuda, veel vähem, et ta näeks, milline on minu auto, siis seisime ja ootasime seal ligikaudu 7 minutit,” nentis mees.

Mehe sõnul väljusid mõne aja pärast trepikojast kaks meest, keda Infiniti juht ilmselt püstaku ees oodanud oli, ja nad läksid kõik koos autosse. Seejärel tundus Vadimile, et mehed justkui provotseerisid teda. „Nad keerasid auto vastassuunavööndisse, mille peale ma läksin ja seisin keset teed, olles autost umbes viie meetri kaugusel,” meenutas ta ja möönis, et tol hetkel ei osanud aimata, kuidas lugu lõppeda võib. „Autojuht vajutas gaasi, n-ö õrritas, ja seejärel kiirendas järsult. Ma ei saanud kohe arugi, et see pole nali. Sain auto eest viimasel hetkel minema,” lausus Vadim.

Siis aga Vadim vihastas ja haaras püksitaskust ainsa raske eseme, mis tal seal oli – kinnine taskunuga – ja viskas selle vastu auto paremat tagatiiba. „Nuga lendas seejärel avatuna tänavale,” lausus ta ja selgitas siis, et tormas ruttu külmrelvani, kuna ei soovinud, et autos olevad mehed seda märkaks.

Mehed väljusid autost ja Vadim jäi, nuga selja taga, tardunult seisma. „Sain autojuhilt kohe paremsirge ja kukkusin maha,” kirjeldas mees juhtunut. Ta selgitas, et üritas end kätega kaitsta ja sel hetkel, kui autojuht teda ründas, unustas Vadim, et hoiab paremas käes nuga.

„Järgmisel hetkel nägin, et juht toetab end auto kapotile ja hoiab rinnast kinni. Taipasin, et asi on tõsine ja kutsusin kiirabi ning politsei,” lõpetas Vadim.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Valter Pärna sõnul on tegemist väga tõsise juhtumiga. „Arusaamatusest alguse saanud tüli võõraste inimeste vahel lõppes eluohtliku ründega avalikus kohas. See on lubamatu. Sõltumata tüli algpõhjustest, ei ole füüsiline rünne ühelgi juhul õigustatud. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustame menetluse,“ nentis Pärn.

Delfi rõhutab veel kord, et tegu on Vadimi-poolse versiooniga juhtunust, uurimise praeguses järgus ei soovi politseigi täpsustada, mis tegelikult juhtus.