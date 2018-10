Lõuna prefektuur teatas, et 5. oktoobril kella 16.30 ajal sai häirekeskus teate, et Tartus Kastani tänaval ettevõtte territooriumil on juhtunud õnnetus, kus 59-aastane kaubalifti remontinud mees kukkus liftišahti ning sai sedavõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal.

Juhtunu üksikasju uuritakse kriminaalmenetluses.