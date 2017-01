Rätikupõlengus sai viga kolm inimest

Pärnus Liiva tänaval süttis eile põlema kortermaja pliidil olnud käterätik. Õnnetuses sai viga kolm inimest, üks neist viidi haiglasse.

Häirekeskus sai põlengust teate eile kell 19.10. Teataja sõnul oli kortermaja teise korruse korteris põlenud pliidil olnud käterätik, teatas LÄäne päästekeskus.

Sündmuskohal selgus, et põlemisest tekkinud suits oli käivitanud ühiskoridoris olnud suitsuanduri. Sellele helile reageeris naaberkorteri elanik, kes teadis, et korteris on vanem naisterahvas.

Naaber tungis korterisse ning püüdis põlevat rätikut ise kustutada.

Päästjad lokaliseerisid põlengu kell 19.18. Õnnetuses sai viga kolm inimest, üks neist viidi haiglasse. Selle õnnetuse päästis töökorras suitsuandur ning julge naaber.