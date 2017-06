Ratas tahab Keskerakonna kriminaalasjas kokkuleppemenetlust

Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas ütles, et võimalusel soovib erakond oma süüasja lahendamist kokkuleppemenetluses.

"Ma olen seda ka enne välja öelnud, et kindlasti Keskerakonna soov ei ole kohtus olla ja kui on võimalik leppida kokku, siis tuleb kokku leppida. Keskerakond ei peaks kohtus käima," sõnas Ratas intervjuus "Aktuaalsele kaamerale".

Küsimusele, kuidas võib kohtuprotsess mõjutada valimistulemusi kohalikel valimistel, nentis Ratas, et kohtus käimine ei mõjuta neid kindlasti kuidagi positiivselt. Edgar Savisaare võimalikust kandideerimisest sügisestel valimistel rääkides ütles Ratas, et see on Savisaare isiklik otsus.

Rataselt küsiti ka Taavi Aasa tegevlinnapeana tegutsemise kohta. Kuigi Tallinna linnapea Edgar Savisaar on saanud süüdistuse, abilinnapea Arvo Sarapuu kahtlustuse ja volikogu esimees Kalev Kallo süüdistuse, siis leiab Ratas, et Taavi Aas on Tallinna väga hästi juhtinud ja 95% linnaelanikest hindab Aasa ja tema meeskonda. Kuigi Aasa alluvuses on väga palju korruptiivseid juhtumeid, rõhutas Ratas, et tema teada pole Aas üheski juhtumis süüdistatav ega kahtlustatav.