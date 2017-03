Raskeid põletushaavu saanud süürlanna viibib koomas

Teisipäeva õhtul Lasnamäel Majaka tänava korteris raskeid põletushaavu saanud süürlanna on jätkuvalt haiglas väga raskes seisus ning tänaseks on selgunud, et naine on koomas.

22-aastase süürlanna abikaasa on endiselt kinni peetud, homme peaks selguma, kas prokuratuur taotleb 19-aastase mehe vahi alla võtmist või mitte.

Politsei jätkas täna toiminguid ja info kogumist.

7. märtsil kella poole kuue ajal õhtul sai kiirabi kutse Lasnamäele, kus põletushaavu oli saanud 22-aastane naine. Praegu ei ole selge, mis korteris täpselt juhtus ja mis asjaoludel naine tõsiseid põletushaavu sai, kuid on teada, et naine kutsus endale kiirabi ise. Ka on teada, et naise riietus oli kergesti süttiv.

"Praegu on ta meedikute hoole all ja teadvuseta väga raskes seisus. Küll aga oli tema see, kes kutsus endale kiirabi. Kui kiirabi sinna korterisse jõudis, oli ta juba väga raskes seisundis," selgitas prokurör Saskia Kask. Prokuröri sõnul on alust arvata, et põletushaavad tekkisid naisel kodus, kus samal ajal olid ka tema abikaasa, 19-aastane süürlane, ja nende väike, kahe ja poole aastane laps.

Juhtunu kohta on politseil uurimiseks kolm versiooni: see oli kas õnnetusjuhtum, enesetapukatse või kuritegu. "Kui tegemist on kuriteoga, siis saab selle kuriteo toimepanijaks ehk süütajaks olla ainult tema noor abikaasa," ütles prokurör.