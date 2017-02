Raplas jalakäija surnuks sõitnud noormees on juhiloata ning ka varem liiklusseadust rikkunud

Täna keskpäeval vales kohas teed ületanud 70-aastasele naisele otsa sõitnud Audi juht sõitis tõenäoliselt lubatust kiiremini ning tal puudus juhiluba. Autojuht on ka varem liiklusrikkumistega politsei huviorbiiti sattunud.

Täna enne kella 12 juhtus Rapla kesklinnas raske liiklusõnnetus, mille tagajärjel hukkus vales kohas teed ületanud 70-aastane naine.

Rapla politseijaoskonna juhi Janno Ruusi sõnul puudub sõidukit juhtinud 20-aastasel mehel juhtimisõigus ja ta on varem liiklusalaste rikkumistega politsei huviorbiidis olnud. Viimati tabasid politseinikud mehe lubadeta sõidult 2014. aasta detsembris Raplas. Hetkel mehel siiski kehtivaid karistusi liiklusrikkumiste eest ei ole. Sõidukil oli kehtiv liikluskindlustus.

"Esialgsel hinnangul ja pealtnägijate ütlustele toetudes võib öelda, et traagiliselt lõppenud õnnetuse juures mängisid rolli valesti valitud kiirus ja sõiduvõtted. See tõestab veelkord, et juhtimisõigus ei ole lihtsalt märge registris, vaid autokoolis õpitu annab juhile kaasa vajalikud teadmised ja oskused, kuidas õnnetusi vältida," ütles Ruus.

Autot juhtinud 20-aastane mees oli õnnetuse toimumise hetkel kaine.

Rapla politseijaoskonna juhi sõnul tuleb liikluses olla tähelepanelik ja kinni pidada kehtivatest reeglitest. "Panen kõigile liiklejatele südamele, et liikluses ei võetaks lisariske. Ületage teed alati selleks ettenähtud kohas ja sõitke kiirusega, mis võimaldab teil ka kellegi teise eksimustega arvestada ning adekvaatselt reageerida," ütles Ruus.

Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab välja kriminaalmenetlus.