Raplamaal Tallinna-Pärnu maanteel sai õnnetuses viga naine, liiklus on häiritud

Foto on illustratiivne

Raplamaal põrkasid kokku veok ja sõiduauto. Sõiduautot juhtinud naine viidi tervisekontrolliks haiglasse. Õnnetuse tõttu on Tallinna-Pärnu maanteel liiklus häiritud.

Raplamaal Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Konuvere külas (km 77-78) juhtus kella 14 ajal liiklusõnnetus, mistõttu on seal kandis praegu liiklus häiritud, teatas maanteeinfokeskus.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak ütles Delfile, et esialgsetel andmetel liikusid sõiduauto Honda ja veok MAN teineteisele vastu, kui sõiduautot juhtinud 1947. aastal sündinud naine seni teadmata põhjusel autoga vastassuunavööndisse kaldus ja veoki tagaosaga kokku põrkas.

Õnnestuses sai viga sõiduauto juht, kellele kohapeal esmaabi anti ja kes tervisekontrolliks haiglasse toimetati.

Politsei tuvastas, et mõlema sõiduki juhid olid kained. Kohapeal on liiklus mõnevõrra häiritud ja politsei on kohapeal seda reguleerimas.

Muud juhtunu asjaolud on täpsustamisel.