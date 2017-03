Raplamaal ligi 180-kilomeetrise tunnikiirusega kihutanud mees pandi arestikambrisse

Täna Raplamaal liiklusest eemaldatud kiiruseületajat karistas kohus 18-päevase arestiga ja mehel tuleb loovutada juhtimisõigus kuueks kuuks.

Hommikul kella 10 ajal peatasid politseinikud Raplamaal Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 58. kilomeetril sõiduauto Audi juhi, kelle kiiruseks mõõdeti umbes 180 km/h. Lubatud kiirus sellel tiheda liiklusega lõigul on 90 km/h. Sõidukit juhtinud 25-aastane meest karistas kohus täna 18-päevase arestiga ja juhtimisõiguse äravõtmisega pooleks aastaks, teatas PPA pressiesindaja Heiko Leesment

Rapla politseijaoskonna juhi Janno Ruusi sõnul on nii suur piirkiiruse ületamine väga tõsine rikkumine. "Sellisel kiirusel liikudes on võimatu ootamatule ohule õigeagselt reageerida ja traagilisi tagajärgi vältida. See juht pani oma mõtlematusega otsesesse ohtu end ja kaasliiklejaid," ütles Ruus.

Politseijaoskonna juhi sõnul ei tasu piirkiirust pidada lihtsalt numbriks liiklusmärgil.

"Piirkiirus on maksimaalne ohutu kiirus konkreetsel teelõigul ja mõeldud sõitmiseks ideaalsetes ilmastiku- ja teeoludes. See on kehtestatud kõigi liiklejate turvalisuse huvides," ütles Ruus, kes paneb inimestele südamele, et juhul kui märgatakse ohtlikku juhti, tuleks sellest häirekeskusele teada anda.

"Kindlasti ei tohiks liiklusohutusega seotud probleeme ignoreerida ja me kõik saame midagi teha selleks, et liikluses oleks turvalisem," lisas Ruus.

25-aastane mees on liiklusrikkumistega politseile varasemast tuttav. Viimati peeti mees kinni 25. jaanuaril Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 36. kilomeetril. Siis mõõdeti mehe juhitud sõiduki kiiruseks umbes 130 km/h.