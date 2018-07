Raplamaal hukkus reisirongilt löögi saanud mees

Raplamaal hukkus täna lõuna ajal reisirongilt löögi saainud mees. Rongiliiklus on õnnetuse tõttu häiritud.

Täna kella 12.25 ajal juhtus Raplamaal Kehtna alevikus Hertu külas õnnetus, milles hukkus rongilt löögi saanud mees.

Rong sõitis Viljandist Tallinnasse ja õnnetus juhtus umbes kaks kilomeetrit Keava peatusest Rapla poole. Esialgsetel andmetel märkas rongijuht raudteel liikuvat inimest, andis signaali ja pidurdas, kuid rongi polnud võimalik nii kiiresti peatada.

Rapla politseijaoskonna välijuht Anti Šapkin ütles, et juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel. „Rongi kiiresti peatada pole võimalik ja raudtee läheduses liikudes tuleb jalakäijail veenduda, et rongi lähenemas pole,“ lisas Šapkin.

Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus.

Rongijuht ega rongis viibinud reisijad õnnetuses viga ei saanud. Rongiliiklus on praegu õnnetuse tõttu häiritud.