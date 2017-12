Politsei palub abi 48-aastase naise leidmisel, kes lahkus täna varahommikul ootamatult kodust Rapla maakonnas Kohila vallas Vilivere külas ja pole siiani tagasi tulnud. Õhtul teatas politsei, et naine on leitud.

"Rõõm on teatada, et Kaia on leitud Tallinnas Nõmmelt tänu tähelepaneliku inimesele, kes naist märkas ja sellest teada andis. Kiirabi toimetas naise haiglasse tervisekontrolli," ütles politsei pressiesindaja.