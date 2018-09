Ränk peksmine Mustamäel: neli alaealist noormeest said nüüd ametliku kahtlustuse

Peksmine leidis aset 3. septembri õhtul Tallinnas Sütiste tee läheduses asuval tühermaal.

"Kuigi ei kannatanu ega tema vanemad pole abi saamiseks politsei poole pöördunud, õnnestus Põhja prefektuuri politseiametnikel juhtumiga seotud inimesed tuvastada ning nendega vajalikud esmased menetlustoimingud läbi viia," ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kristina Kostina täna.

"Alustatud kriminaalmenetluses on kahtlustatavana üle kuulatud kokku neli 16-aastast noormeest, kellele on esitatud kahtlustus 16-aastase noormehe kehalises väärkohtlemises," jätkas ta. "Tänaseks olemasolevatel andmetel on tegemist omavahel tuttavate inimestega, kelle vahel on toimunud konflikt, mida on otsustatud kaklusega ära lahendada.

Kriminaalasjas jätkub tõendite kogumine."

Delfiga võttis eelmisel nädalal ühendust ohvri ema, kelle sõnul algas peksmine suhteprobleemidest. Ohver oli aasta koos "elanud-maganud" neiuga, kellest lahku minnes hakkas levima tüli, süüdistused ja kuulujutt. Suhte lõppedes tegi ema sõnul tüdruk politseisse avalduse, et noormees olevat teda vägistanud. Uurimine lõpetati, kuna politsei vägistamist ei tõendanud.

Karistamise võtsid omakohtu korras kanda tüdruku sõbrad, kes ohvrile pole ei sõbrad ega tuttavad. "Nad korraldasid poisile peksusauna," ütles ema.