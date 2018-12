Ränk nädalavahetus: Politsei tabas ööpäeva jooksul ühe narko- ja 14 alkoholijoobes mootorsõiduki juhti

www.DELFI.ee RUS 10

Pilt on illustratiivne! Foto: Veiko Vares

Aeg laupäeva esimestest viimaste tundideni on olnud liikluse mõttes küllaltki karmid. Politsei on viimase 24 tunni jooksul tabanud viisteist juhti, kes mootorsõiduki rooli ei kõlba. Mitte seepärast, et neil poleks juhiluba, vaid seetõttu, et nad kõik olid tarbinud kas alkoholi või narkootilist ainet.