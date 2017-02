Rakveres süütas laps oma õe voodi, kodu muutus põlengu tõttu elamiskõlbmatuks

Foto on illustratiivne

Lääne-Virumaal Rakveres pani eile ennelõunal laps tikkudega mängides põlema oma õe voodi. Põleng oli nii kiire, et korter muutus elamiskõlbmatuks. Inimesed õnnetuses viga ei saanud.

Ida päästekeskus andis eile teada, et 2. veebruaril kell 11.35 tuli väljakutse Rakverre Valli tänavale, kus teataja sõnul põles lapse voodi.

Korteris viibinud väikesed lapsed ja nende ema said korterist enne päästjate saabumist ise välja. Päästjad alustasid kohale jõudes kohe suitsusukeldumisega, veendusid, et korter on tühi ning tuvastasid ka tulepesad. Tulekahjule pandi piir kell 12.02 ning kell 13.12 oli sündmus päästjate jaoks lõppenud.

Pere kodu muutus tulekahju tõttu elamiskõlbmatuks. Korteris oli olemas suitsuandur, mis põlengust märku andis. Tulekahju tõenäoline tekkepõhjus oli hooletus lahtise tulega ümberkäimisel, täpsemalt tikkudega mängimine.

Päästeamet paneb lapsevanematele südamele, et tikud ei oleks lastele kättesaadavas kohas, sest varem või hiljem hakkavad nad nende vastu huvi tundma.