Rakvere lähedal ründas mees eile naist

Foto on illustratiivne

Rakvere lähedal rünnati eile õhtul noort naist, samuti tuli teade noore naise läheduses onaneerinud mehest.

Pühapäeval, 6. augustil kella 22 ajal teatati häirekeskusele, et Vinni vallas Pajusti alevikus rünnati 30-aastast naist. Naisel õnnestus põgeneda. Võõras meesterahvas liikus tagasi autosse ja lahkus sündmuskohalt. Politsei alustas juhtumi kohta väärteomenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb seksuaalset ahistamist, teatas Ida prefektuur.

Kella 22.25 paiku teatati, et Haljala vallas Kisuvere külas rahuldas ennast seksuaalselt avalikus kohas 19-aastase neiu nähes tundmatu meesterahvas. Neiu ei soovinud politseisse avaldust esitada.

Politseipatrullid kontrollisid lähiümbrust, et leida kirjeldusele vastav mees ja sõiduk, kuid kahjuks otsingud tulemust ei andnud. Ründaja isikukirjeldus on teada. Täna töötab politsei juhtumi kallal edasi, et rünnaku toime pannud isik või isikud tuvastada. Mõlema juhtumi puhul liiguti sarnase sõiduautoga.

Selliste sündmuste puhul on väga tähtis meelde jätta isiku võimalikud tundemärgid. Näiteks tema pikkus, kehaehitus, juuste pikkus ja riided, mis tal seljas olid. Samuti võimaluse korral politseile teada anda võimalikest eritunnustest – kas tal on tätoveeringuid või nähtavaid arme ja nii edasi. Juhul, kui ründaja teist kinni haarab, peab lahti rabelema, põgenema ja appi hõikama. Kindlasti tuleb juhtunust esimesel võimalusel teavitada politseid.

Pajusti rünnaku ohver kirjeldas seda ka Facebookis.

"Palun teie tähelepanu, Rakvere, Pajusti inimesed, eriti naised ja lapsed! Täna sain kogeda seda, kui õudsas maailmaas me elame. Käisin tavapärast tervisekõndi tegemas, olin juba kohe Pajustisse jòudmas, kui 100m enne Pajusti silti ründas mind selja tagant mees, kes hakkas mind tirima, samal ajal endal pükse maha lükates. Rabelesin lahti, jooksin nii kiiresti, kui suutsin ja helistasin politseisse. Meesterahvas oli umbes 180cm pikk , kiitsakas, kõrvad hoidsid peast tugevalt eemale. Kõik see juhtus täna, 06.08.2017 kell 21:36. Palun jagage seda infot!!! Ja olge ettevaatlikud!!! Rääkige oma lastele, hoiatage! Politsei tegeleb asjaga, mina olin arvatavasti täna juba teine ohver, esimene olevat olnud Põhjakeskuse juures," kirjutas üks rünnaku ohver eile õhtul.