Rakvere eakatekodu patsient ei pannud ennast põlema, vaid suri hooletu suitsetamise tagajärjel

Erinevalt eile levinud esialgsest infost, nagu oleks Rakvere eaketekodu patsient ennast põlema pannud, selgus täna, et surmaga lõppenud õnnetuse põhjus oli hoopis hooletu suitsetamine.

"Tekkepõhjus on hooletu suitsetamine, mitte see, et ta ise tahtis ennast põlema panna," ütles Ida päästekeskuse pressiesindaja Jevgenia Parv Delfile.

Häirekeskus sai väljakutse Rakvere eakatekodusse aadressil Pikk tänav 13 eile kella 17.40 ajal. Õnnetus juhtus hoone trepikojas ja eakatekodu hoolealuse elu päästa ei õnnestunud.

Teised eakatekodu hoolealused ohus ei olnud.