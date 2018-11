Rainer Vakra vastuseks Andrus Ansipile: tänane valitsus arvestab majanduskriisi võimalusega

"Andrus Ansipi nostalgitsev tagasivaade enda valitsuse aegadesse on mõistetav, sest kes see ikka enda juhitud valitsuse aega halva sõnaga meenutaks. Anda aga hinnang, et tänane valitsus võimaliku kriisiga ei arvestaks, on ilmselge liialdus," ütles Vakra. "Äsja võttis töötukassa nõukogu vastu otsuse, et töötuskindlustusmakse määr jääb 2,4 protsendi juurde ehk seda ei alandata. Seda just nimelt selleks, et olla valmis võimalikeks majanduslangusteks," lisas ta.

Vakra sõnul on meedias öeldud korduvalt, et töötuskindlustusmakse määra tuleks langetada, sest sinna on juba kogunenud ligikaudu 800 miljonit eurot. "Ongi, aga praegu ongi mõistlik seda veel kasvatada," märkis Vakra. "Eelarvepoliitika peab olema vastutustundlik. Headel aegadel tuleb koguda reserve, mitte neid kulutada. Halbadel aegadel tuleks töötuskindlustusmakset langetada ning suurendada kulutusi, see tähendab võtta reservid kasutusele."

Töötukassa arvutuste kohaselt piisaks Vakra kinnitusel reservidest 2008. aasta kriisi kordumisel kaheks aastaks. "2008-2010 poleks sellisel juhul reserve piisavalt jätkunud. Seetõttu oleks töötuskindlustusmakse langetamine vale ja vastutustundetu ja seetõttu praegune valitsus seda ka ei tee," ütles ta.

"Samasugust vastutustunnet ei kohta ma Ansipi erakonnakaaslaste retoorikas, kelle lubaduste sekka kuuluvad sotsiaalmaksu kaotamine ja tulumaksuvaba miinimumi laiendamine kõigile, mis viiks riigi eelarvest välja ligemale 200 miljonit eurot," märkis Vakra. "Soovitan Andrus Ansipil nõustada oma erakonnakaaslasi ja õpetada neile, kuidas reservide kasvatamine tegelikult käib," lisas ta.