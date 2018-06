Ragn-Sells: me ei tea, milest jäätmekütuse tootmise hoone põleng aluse sai

Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Rainer Pesti sõnul pole teada, mis põhjusel tekkis Suur-Sõjamäe tänaval asuva jäätmekütuse tootmise hoones tulekahju.

"Põleng sai alguse keskmisest sektsioonist ühe jäätmepurusti juurest," sõnas Pesti ja lisas, et põhjus pole selge.

Tegemist on jäätmekütuse tootmise hoonega, milles on kolm sektsiooni: esimene on eelhalli osa, mis süttis aprilli lõpus, teine on jäätmeliinidega tootmisosa, kus on hetkel tulekahju. Kolmas osa on jäätmekütuse laoosa. "Kõige intensiivsemalt põleb just see keskmine osa, kuid suits on hetkel nii intensiivne, et tuletõrje ei oska öelda, kas tuli on ka hoone teistesse osadesse kandunud," ütles Pesti Delfile.

Häirekeskus sai täna kell 16.39 teate, et Suur-Sõjamäe 31a põleb jäätmekütuse tootmise hoone.