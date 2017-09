"Radar" avastas ohtliku seaduseaugu: seni võisid lastega töötada ka mõrvarid

Selgus, et seni lubas seadus töötada lasteasutustes õpetajana ka isikutel, kes on tapmise eest vangis istunud. "Radari" uurimise peale võtsid ministeeriumid täna ette lastekaitseseaduse muutmise eelnõu.

Piltlikult öeldes on praeguses seaduses robustne olukord, mis lubab lastega töötada kõigil neil, kes on mõrva eest karistuse saanud enne 2002. aastat. Ehk seaduse järgi on keelatud lastega töötamine alles siis, kui tapmine on toime pandud pärast 2002. aastat.

"Radari" uurimise peale avastasid justiitsministeerium, sotsiaalministeerium ja haridusministeerium eksimuse, mille parandamist kohe täna alustati.

Plaani kohaselt peaks justiitsministeerium juba septembris esitama eelnõu, mis vea parandab. Uus parandatud seadusepunkt hakkaks kehtima 1. jaanuaril 2018 ja keelaks kõigil isikutel, kes on süüdi mõistetud tapmise eest, lastega töötamise.

Viga tuli välja, kui "Radar" asus uurima juhtumit, kus mõrva ja röövkatse eest vangis istunud õpetaja on töötanud üheksa aastat Tallinna koolides. Veel sel aastal võeti ta tööle ühte Tallinna eliitkooli. Õpetajast ja tema sooritatud kuritööst tuleb täpsemalt juttu "Radari" teisipäevases saates Kanal 2s.